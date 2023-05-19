Понад 23 тисячі українських вступників планують складати НМТ за кордоном

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Підсумки реєстрації

Загалом повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ отримали 284 729 абітурієнтів. Для участі в основній сесії НМТ зареєструвалося 281 198 вступників, з них 257 948 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 23 250 – за кордоном.

Для участі в додатковій сесії уже зареєструвався 3531 учасник.

Скільки школярів складатимуть іспит за кордоном і в яких кранах

Під час реєстрації потенційні вступники мали змогу вибирати з переліку населених пунктів, де проводитимуть НМТ, не тільки міста в Україні, а й за її межами. Поза межами України зареєструвалися на складання тесту в 53 містах 32 країн світу.

Найбільше з-поміж українських школярів за кордоном планують складатимуть національний мультипредметний тест у Польщі – 7270, та Німеччині – 6909. Також по більш ніж тисячі вступників обрали місцем складання НМТ Чехію і Велику Британію – 1567 та 1021 абітурієнт відповідно.

Фото: testportal.gov.ua

Які додаткові предмети обрали цьогорічні вступники

Вибираючи предмет додаткового блоку, майбутні учасники НМТ надали перевагу історії України (149 627 вступників) та іноземним мовам (87 359). 38 615 осіб виявили бажання складати третім предметом біологію, 5732 – фізику, 3396 – хімію.

Період проведення НМТ та заходи безпеки для учасників

Основна сесія НМТ цього року розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня.

З міркувань безпеки інформацію про те, де відбудуться тестування на території України, не публікують ані на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань.

Не пізніше ніж 26 травня для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ.

Додаткова реєстрація

Упродовж 5-12 червня триватиме додатковий період реєстрації. У межах цього періоду зможуть зареєструватися ті, хто: