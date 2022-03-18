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Головна війна з Росією Або маємо налаштуватися на війну до кінця, або має бути угода на вигідних для України умовах, - Кулеба

Або маємо налаштуватися на війну до кінця, або має бути угода на вигідних для України умовах, - Кулеба

18 березня, 2022 п'ятниця
12:45
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав реалістичним варіантом припинення війни Росії проти України укладання мирної угоди на вигідних для Києва умовах

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю УП

За словами міністра у будь-якої війни є два фінали. 

"Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ. Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень", - сказав Кулеба.  

Він додав, що вважає реалістичним варіант із підписанням мирної угоди на вигідних для України умовах.  

"Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним", - наголосив Кулеба.  

Він підкреслив, що ми маємо розуміти як суспільство та як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода. 

"І українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для України. Президент жодних доручень нікому здавати національні інтереси не ставив. Задача, яку ставить президент, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України", - запевнив Кулеба. 

  • Нагадаємо, 18 березня Дмитро Кулеба прокоментував появу у виданні Financial Times нібито проєкту мирного договору між Україною та Росією та назвав його пропозиціями Кремля
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МЗС
російська агресія
Дмитро Кулеба
мирна угода
російське вторгнення
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