"Російські пропозиції": Кулеба прокоментував появу у ЗМІ "проєкту мирної угоди" між Україною та РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував появу у виданні Financial Times нібито проєкту мирного договору між Україною та Росією
Про це він сказав у інтерв'ю УП.
"Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але в принципі те, що вони написали - це вимоги Росії. Це відбувалося не на моїй зустрічі з Лавровим, це відбувалося на так званому білоруському треку переговорів", - зазначив Кулеба.
За словами міністра, прийшла РФ і висунула свої вимоги.
"Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи. Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи", - додав очільник МЗС.
Він назвав переговори на білоруському треку окопною війною.
"Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами. Тому стверджувати, що ми пішли на всі ці речі і про все вже домовилися - це неправда", - підсумував Кулеба.
- 16 березня видання Financial Times повідомило, що Україна і Росія розробляють план для припинення війни, у якому поступово підбирають прийнятні для обох сторін варіанти.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план для припинення війни", який опублікував Financial Times, це лише чернетки зі запитів російської сторони.
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