"Російські пропозиції": Кулеба прокоментував появу у ЗМІ "проєкту мирної угоди" між Україною та РФ

Про це він сказав у інтерв'ю УП.

"Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але в принципі те, що вони написали - це вимоги Росії. Це відбувалося не на моїй зустрічі з Лавровим, це відбувалося на так званому білоруському треку переговорів", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, прийшла РФ і висунула свої вимоги.



"Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи. Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи", - додав очільник МЗС.



Він назвав переговори на білоруському треку окопною війною.



"Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами. Тому стверджувати, що ми пішли на всі ці речі і про все вже домовилися - це неправда", - підсумував Кулеба.

16 березня видання Financial Times повідомило, що Україна і Росія розробляють план для припинення війни, у якому поступово підбирають прийнятні для обох сторін варіанти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "план для припинення війни", який опублікував Financial Times, це лише чернетки зі запитів російської сторони.