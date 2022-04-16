Абрамович на переговорах представляв позицію РФ, - Зеленський
Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах між Україною і Росією як представник РФ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю онлайн-медіа, передає РБК-Україна.
"Я не думаю, що у когось з російського боку є нейтральна позиція. Я думаю, що їх дипломати і бізнесмени відстоюють російську сторону, тільки свої інтереси. Наші інтереси не можуть збігатися. Ми можемо бути зацікавлені у вирішенні якихось питань невійськовим шляхом, припинення війни. Я думаю, що Абрамович у складі цієї делегації, як мені говорили, представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення", - сказав Зеленський.
За його словами, "ніхто не може сказати, наскільки це правда чи якась гра".
"Якщо є такі люди на їхньому боці, це їх право, але якщо ми будемо продовжувати переговори, то присутність там економіки серед військового компонента, серед дипломатів - вважаю, що це непогано", - додав Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах з Росією.
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