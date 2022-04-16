Знищення військових у Маріуполі поставить крапку на всіх перемовинах, там може бути як десять Бородянок, - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю українським онлайн медіа, передає УП.

Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після звірств російської армії на Київщині.



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"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", - сказав Зеленський.

Раніше керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що окупанти практично знищили Бородянку.

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