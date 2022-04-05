На жаль, міста практично немає. Очільник Київської ОВА показав знищену окупантами Бородянку

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Бородянка… На жаль, селища практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Бородянка зараз закрита - там працюють рятувальники та правоохоронці. У нас попереду дуже багато роботи. Ми все відбудуємо. Рашисти ж відповідатимуть за кожний свій злочин проти українців", - написав Кулеба.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що, попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці

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