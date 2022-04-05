На жаль, міста практично немає. Очільник Київської ОВА показав знищену окупантами Бородянку
Після відходу, окупанти практично знищили Бородянку в Київській області
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Бородянка… На жаль, селища практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Бородянка зараз закрита - там працюють рятувальники та правоохоронці. У нас попереду дуже багато роботи. Ми все відбудуємо. Рашисти ж відповідатимуть за кожний свій злочин проти українців", - написав Кулеба.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що, попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці
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