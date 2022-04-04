Різанина армії РФ на Київщині: найбільше жертв не в Бучі, а в Бородянці, - Венедіктова

Про це вона розповіла у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку", - сказала Венедіктова.



Генпрокурорка не назвала цифр жертв.

Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.

4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.