Різанина армії РФ на Київщині: найбільше жертв не в Бучі, а в Бородянці, - Венедіктова
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці
Про це вона розповіла у ефірі Всеукраїнського телемарафону.
"Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку", - сказала Венедіктова.
Генпрокурорка не назвала цифр жертв.
- Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.
- 4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.
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