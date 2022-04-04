English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Новини Різанина армії РФ на Київщині: найбільше жертв не в Бучі, а в Бородянці, - Венедіктова

Різанина армії РФ на Київщині: найбільше жертв не в Бучі, а в Бородянці, - Венедіктова

4 квітня, 2022 понедiлок
18:26
Новини Ірина Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що попри ситуацію в Бучі, ситуація з людськими втратами на Київщині найгірша у Бородянці

Про це вона розповіла у ефірі Всеукраїнського телемарафону. 

"Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку", - сказала Венедіктова.

Генпрокурорка не назвала цифр жертв.

  • Як відомо, українські військові визволили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від російських загарбників. Водночас у визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних людей.
  • 4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Виктор Орбан
4 квітня, 2022 понедiлок
Прем'єр Угорщини Орбан, який назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах
4 квітня, 2022 понедiлок
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
Давид Арахамія
2 квітня, 2022 субота
РФ неофіційно погодилася на пропозицію щодо мирного договору, окрім питання Криму, - Арахамія
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.27
    Продаж 32.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 квітня
18:35
Ексклюзив
Розбита техніка окупантів
Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула
18:32
grn
Усі соціальні виплати за квітень профінансовані раніше від графіка, – Мінсоцполітики
18:31
Ексклюзив
Владімір Путін
Риторика Кремля змінилася, тепер перемога - це захоплення Донецької та Луганської областей, запуск води до Криму, відрізання України від морських портів, - Магда
18:02
врожий танк
Російських військ на Житомирщині вже немає, - голова ОВА
17:50
Маріуполь
У заблокованому окупантами Маріуполі залишаються 130 тисяч людей, - міський голова Бойченко
17:49
окупанти з рф
РФ готується до спроби захоплення Харкова, - Міноборони
17:47
Михайло Прохоров
Російський мільярдер Прохоров отримав громадянство Ізраїлю, – Ynet
17:45
Харків обстріл
Збитки, завдані українській інфраструктурі, за тиждень війни зросли на $5 млрд - Київська школа економіки
17:29
Ілон Маск
Маск купив майже 10% акцій Twitter
17:18
Херсон
У Херсоні закінчується борошно, є проблеми з пальним і ліками, але мешканці підтримують один одного, - міськрада
16:58
Едуард Хегер
Прем'єр Словаччини запевнив, що країна не платитиме за газ рублями
16:58
санкцій проти рф
США планують закликати країни ООН до виключення Росії з Ради з прав людини
16:50
двійник Зеленського
У Польщі виник скандал через спробу організувати бій "двійників" Зеленського та Путіна у змішаних єдиноборствах
16:38
МЗС Литви
Литва відкликає посла з РФ, закриває російське консульство в Клайпеді та висилає очільника російської місії
16:26
Ексклюзив
стоп геноцид
Дайте нам зброю! Чи ви хочете, щоб усіх українців знищили росіяни? - Іллєнко до європейських лідерів
16:25
стаття
Репресії, цензура і знищення державності: кремлівські пропагандисти розповіли, що планують зробити з Україною
16:20
СБУ
СБУ викрила інформаторів росіян у Києві та два центри, які розсилали військовим і представникам влади деструктивні СМС на Київщині
16:18
немовлята
В Україні зареєстровано дітей з іменами Джавелін та Джавеліна
16:14
Оновлено
Зеленський відвідав Бучу
Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський відвідав Бучу
15:56
касетні снаряди
Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами - мер
15:51
World of Tanks Wargaming
Компанія-розробник гри World of Tanks оголосила, що залишає ринок РФ та Білорусі
15:48
3 квітня до Угорщини прибуло 10 тисяч біженців з України,- поліція
15:48
Луїджі Ді Майо
Італія долучиться до газових санкцій проти Росії, Австрія не підтримує газове ембарго
15:13
Людмила Денісова
Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова
15:03
Порошенко
Порошенко в ефірі CNN розповів про звірства російських окупантів під Києвом: це не сцени з фільму жахів, це відбувається зараз в Україні
14:50
Еспресо
Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2: відкритий лист телеканалу до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради
14:39
Луї ван Гал
Головний тренер збірної Нідерландів заявив, що хворий на рак
14:31
Продаж нових авто
Продажі нових авто в Україні через війну впали більш як у 16 разів
14:25
"Геноцид потрібно задокументувати і судити": прем'єр Польщі запропонував розслідувати воєнні злочини РФ у Бучі на міжнародному рівні
14:17
Шмигаль
Через російську агресію Україна щодня втрачає 2 млрд грн, - Шмигаль
14:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін хоче знищити Україну як державу, щоб не повертати Крим, - Портников
14:08
Ексклюзив
ЗСУ Україна
Максим Розумний: Яка перемога нам потрібна?
13:50
Оновлено
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан, який назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах
13:47
Рустам Худжамов
Я за те, щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, - ексголкіпер "Шахтаря" закликав знищувати російських воєнних злочинців
13:44
Кав'ярня Bewley's у Дубліні пропонує роботу та допомогу українським біженцям
13:41
окупанти
Українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до звірств у Бучі
13:28
Грузія кордон
РФ намагається налагодити канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію, - українська розвідка
13:26
Володимир Зеленський та Ангела Меркель
Меркель відреагувала на критику Зеленського після звірств росіян у Бучі
13:07
ЄБРР
ЄБРР заблокував свої кошти для Росії та Білорусі
12:48
лікарня обстріл
"Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте це відео": мер Миколаєва показав пошкоджене обстрілом відділення лікарні
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV