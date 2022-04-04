Німеччина є головною перешкодою для посилення санкцій проти РФ, Угорщина їх не блокує - премʼєр Польщі Моравецький
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що головною перешкодою для посилення російських санкцій є Німеччина, Угорщина їх не блокує
Про це повідомляє Reuters з посиланням на пряму мову під час прес-конференції польського премʼєра Моравєцкого.
За його словами, Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти Росії у звʼязку із нападом на території України.
Моравєцкий також наголосив, що Угорщина нічого спільного з цим не має.
"Ми повинні бачити, що, незалежно від того, як ми підходимо до Угорщини, це четверта така перемога, і ми повинні поважати демократичні вибори ... саме Німеччина є основним блокпотом щодо санкцій. Угорщина за санкції", - запевнив Моравецький.
Його коментар з’явився після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан переміг на національних виборах. Попердньо він зіткнувся з критикою через недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії в Україні.
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