Про це повідомляє Reuters з посиланням на пряму мову під час прес-конференції польського премʼєра Моравєцкого.



За його словами, Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти Росії у звʼязку із нападом на території України.

Моравєцкий також наголосив, що Угорщина нічого спільного з цим не має.



"Ми повинні бачити, що, незалежно від того, як ми підходимо до Угорщини, це четверта така перемога, і ми повинні поважати демократичні вибори ... саме Німеччина є основним блокпотом щодо санкцій. Угорщина за санкції", - запевнив Моравецький.



Його коментар з’явився після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан переміг на національних виборах. Попердньо він зіткнувся з критикою через недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії в Україні.



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