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Абрамович отримав громадянство Португалії

19 грудня, 2021 неділя
08:00
Економіка Роман Абрамович

Близький до родин Єльцина та Путіна російський мультимільярдер Роман Абрамович став громадянином Португалії

Відповідну інформацію розмістило три видання, а саме - Público, Forbes та RBC.ru, передає Еспресо.TV.

Ці дані також підтвердила журналістам компанія Millhouse, що управляє активами підприємця

"Абрамович став громадянином Португалії завдяки португальському "Закону про повернення", який дозволяє нащадкам сефардських євреїв (вихідців з Іспанії та Португалії - ред.) та євреїв конверсо (тих, що були насильно звернені в християнство - ред.) отримати португальське громадянство", - зазначає RBC.

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Співрозмовник Forbes своєю чергою пояснив, що "цей закон фактично дозволяє "загладити провину" за колишнє переслідування євреїв у цих країнах".

Адвокати Романа Абрамовича дослідили його генеалогію і, як з'ясувалося, пращури бізнесмена потрапили з Піренейського півострова до сучасної РФ через Гамбург та Литву, де у нього теж знайшлося "коріння".

Довідка 

2018 року Абрамович отримав громадянство Ізраїлю.

Перед цим у нього виникли проблеми з інвестиційною візою до Британії. Влада Сполученого Королівства вимагала пояснити походження статків мільярдера. Але після отримання громадянства Ізраїлю Абрамович відкликав заявку на нову візу до Британії.

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Окрім того, Роман Абрамович хотів отримати дозвіл на проживання у Швейцарії, проте влада цієї країни відмовила бізнесмену. Його перебування у Швейцарській Конфедерації  визнали "небажаним".

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олігархи
Португалія
євреї
Роман Абрамович
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