Про це пише Guardian з посиланням на документи кіпрських офшорів.

Про стрімку реорганізацію фінансів олігарха всього за три тижні до війни, в результаті якої його діти стали формальними власниками фондів на суму не менше 4 млрд доларів, стало відомо з численних документів компанії MeritServus, що базується на Кіпрі, яка займається менеджментом цих офшорних фондів Абрамовича. Цими файлами із журналістами поділилося неназване джерело.

Реорганізація активів відбулася на початку лютого, незадовго до того, як Абрамович, бувши людиною, близькою до Путіна, потрапив під міжнародні санкції у зв'язку з російською військовою агресією.

Раніше в пресі вже повідомлялося, що діти олігарха, всі громадяни Росії, молодшому з яких 9 років, стали бенефіціарами двох фондів, проте з останніх документів, як пише газета, випливає, що масштаб реорганізації активів олігарха значно суттєвіша і може свідчити про спробу Абрамовича уникнути заморожування чи навіть конфіскації його величезного стану.

Крім 10 фондів, діти олігарха стали власниками інших різноманітних активів, включаючи яхти, гелікоптери та літаки.

Сам Абрамович перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та Канади, але не Америки, хоча міністерство юстиції США торік конфіскувало два його літаки, пославшись на те, що вони використовувалися для порушення санкцій, введених проти Москви.

Сам Абрамович та компанія MeritServus відповідати на запитання журналістів газети щодо реорганізації його фінансів відмовилися.

Роман Абрамович, який має паспорти Росії, Ізраїлю та Португалії, категорично заперечує, що має фінансові зв'язки з Кремлем, і навіть подав до суду позов з метою скасувати рішення ЄС про застосування до нього санкцій.

Нагадаємо, в середині грудня Канада почала процес арешту й конфіскації активів Абрамовича.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb