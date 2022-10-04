Абсолютний чемпіон світу погодився битися з Ломаченком
Американський боксер Девін Хейні заявив, що після реваншу з австралійцем Джорджем Камбососом має намір зустрітися з українцем Василем Ломаченком
Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.
За словами Девіна Хейні, після перемоги у реванші над Джорджем Камбососом, він хоче зустрітися з Василем Ломаченком, оскільки ще один бажаний суперник - американець Джервонта Девіс - відмовляється від боїв з топовими суперниками.
"Девіс ні з ким не б'ється. Він ні з ким не хоче битися, і так відбувається вже якийсь час. Тож бій з Ломаченком, ймовірно, більш реалістичний. Я мало що знаю про наступного суперника Ломаченка - Джемейна Ортіса. Подивимося, яким Ломаченко стане після повернення з війни і з того середовища, в якому він опинився", - сказав Хейні.
Хейні захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 16 жовтня у поєдинку проти Джорджа Камбососа.
Василь Ломаченко проведе наступний поєдинок 29 жовтня проти Джемейна Ортіса зі США.
Джервонта Девіс є володарем титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
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17 серпня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса.
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