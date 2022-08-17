Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
Український боксер Василь Ломаченко проведе наступний бій у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса
Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.
За його інформацією, Ломаченко зустрінеться з Ортісом наприкінці жовтня у США в легкій вазі (до 61,2 кг). Він додав, що цей поєдинок розглядається українцем, як проміжний, а його головною метою залишається бій за звання абсолютного чемпіона світу.
Наразі усіма титулами володіє американець Девін Хейні, який захищатиме їх 15 жовтня у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.
Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області. Через це у нього зірвався бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Камбососа.
Востаннє 34-річний Василь Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани. Загалом на його рахунку 16 перемог та 2 поразки.
26-річний Джемейн Ортіс виграв 16 поєдинків та 1 звів внічию. Американець не має жодної поразки.
- 17 серпня Василь Ломаченко прилетів до США готуватися до наступного бою.
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