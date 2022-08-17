Ломаченко залишив Україну

Про це повідомляє BoxingScene.

У ніч проти 17 серпня Ломаченко прибув до Лос-Анджелеса. Він розпочне підготовку до наступного бою в тренувальному таборі у Південній Каліфорнії. Хто стане наступним суперником українця наразі невідомо.

Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області. Через це у нього зірвався бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти австралійця Джорджа Камбососа.

Востаннє Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг Річарда Коммі з Гани.

16 серпня менеджер боксера Егіс Клімас заявив, що Василь Ломаченко вирішив залишити Україну та полетіти до США для підготовки до наступного поєдинку.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb