Абсолютний чемпіон світу розповів, коли може провести бій проти Ломаченка

Про це він заявив у інтерв'ю Fox Sports.

За словами Камбососа, перший захист титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) він планує здійснити у травні в Сіднеї або Мельбурні.

"Я проведу поєдинок у травні. Це буде чудовий час, якому передуватиме розкрутка бою. Це буде найбільшим поєдинком в історії Австралії. Він пройде на стадіоні у Сіднеї чи Мельбурні. Ми ведемо переговори з цими містами, і це буде дуже хвилююче", - сказав Камбосос, який раніше назвав найбільш ймовірними суперниками українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні.

Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).