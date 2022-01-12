Абсолютний чемпіон світу розповів, коли може провести бій проти Ломаченка
Австралійський боксер Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок у травні
Про це він заявив у інтерв'ю Fox Sports.
За словами Камбососа, перший захист титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) він планує здійснити у травні в Сіднеї або Мельбурні.
"Я проведу поєдинок у травні. Це буде чудовий час, якому передуватиме розкрутка бою. Це буде найбільшим поєдинком в історії Австралії. Він пройде на стадіоні у Сіднеї чи Мельбурні. Ми ведемо переговори з цими містами, і це буде дуже хвилююче", - сказав Камбосос, який раніше назвав найбільш ймовірними суперниками українця Василя Ломаченка та американця Девіна Хейні.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 11 січня Джордж Камбосос назвав Василя Ломаченка одним із найбільш ймовірних суперників.
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