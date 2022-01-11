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Абсолютний чемпіон світу заявив, що йому потрібен бій з Ломаченком

11 січня, 2022 вiвторок
15:05
Спорт Джордж Камбосос

Австралійський боксер Джордж Камбосос назвав українця Василя Ломаченка одним із найбільш ймовірних суперників

Про це повідомляє Fox Sports News Australia.

За словами абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), він наразі обирає суперника та схиляється до поєдинку з колишнім лідером дивізіону Василем Ломаченком, або американцем Девіном Хейні, який володіє "регулярним" титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).  

"Мені потрібен суперник з іменем. Ми перебуваємо на стадії переговорів з усіма. Мені подобається бій з Хейні - мені потрібний цей "шматочок" WBC. Мені подобається бій з Ломаченком – гучне ім'я у всьому світі. "Танк" Девіс, Раян Гарсія в списку. Але ми хочемо бути впевнені, що вони битимуться в Австралії. Це найважливіше. Хейні та Ломаченко згодні. Це великий плюс для них", - сказав Камбосос. 

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Бокс
Василь Ломаченко
Девін Хейні
Джервонта Девіс
Джордж Камбосос
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