Абсолютний чемпіон світу погодився провести бій проти Ломаченка
Австралійський боксер Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка
Про це заявив промоутер українця Боб Арум у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.
За його словами, Камбосос готовий битися з Ломаченком в Австралії.
"Моя позиція така, що команда Камбососа з добрими намірами готова провести бій з Ломаченком. Василь хоче боротися з Камбососом та із задоволенням поб'ється з ним в Австралії. Тож дізнаємося, що буде далі. Питання лише в тому, який ефект матимуть коронавірусні обмеження", - сказав Арум.
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Він додав, що команду Ломаченка це влаштовує, оскільки в Австралії зараз немає суворих карантинних обмежень.
"В Австралії наразі немає локдауну. Так що цей поєдинок був би більшим там. Якщо ми влаштуємо його після полудня, це буде суботній прайм-тайм у США. Потенційно це дасть великий прибуток. Але все буде приречено, якщо ми не зможемо організувати поєдинок в Австралії через коронавірус", - зазначив Арум.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 28 грудня Джордж Камбосос запропонував фанам обрати йому наступного суперника.
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