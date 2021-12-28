Абсолютний чемпіон світу в категорії Ломаченка обирає суперника за допомогою голосування у twitter

Про це Камбосос написав у twitter.

Він запропонував підписникам проголосувати за те, кого вони хочуть бачити його наступним суперником та обрати між українцем Василем Ломаченком і американцями Девіном Хейні, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією.

"Хейні, Ломаченко, Девіс, Гарсія – хто наступний? Я хочу їх усіх. Кого фанати хочуть бачити в поєдинку, в якому я захищатиму свою корону в 2022 році?" – запитав Камбосос.

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Наразі в опитуванні лідирує Ломаченко, в якого 38,8%, Хейні набрає 34,4 голосів, Девіс - 19, Гарсія - 7,9.

Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні.

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