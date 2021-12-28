Абсолютний чемпіон світу в категорії Ломаченка обирає суперника за допомогою голосування у twitter
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос запропонував фанам обрати йому наступного суперника
Про це Камбосос написав у twitter.
Він запропонував підписникам проголосувати за те, кого вони хочуть бачити його наступним суперником та обрати між українцем Василем Ломаченком і американцями Девіном Хейні, Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією.
"Хейні, Ломаченко, Девіс, Гарсія – хто наступний? Я хочу їх усіх. Кого фанати хочуть бачити в поєдинку, в якому я захищатиму свою корону в 2022 році?" – запитав Камбосос.
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Наразі в опитуванні лідирує Ломаченко, в якого 38,8%, Хейні набрає 34,4 голосів, Девіс - 19, Гарсія - 7,9.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
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Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні.
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