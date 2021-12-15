Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона з переможцем поєдинку Камбосос - Хейні, - промоутер

Про це заявив промоутер боксера зі США Едді Хірн, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, спочатку абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джордж Камбосос зустрінеться з Девіном Хейні, а потім переможець їхнього бою вийде на Василя Ломаченка, який найближчим статусом отримає статус обов'язкового претендента на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"Промоутер українця Боб Арум доб'ється, щоб зробити Лому обов'язковим претендентом Камбососа. Це означає, що рано чи пізно у Василя буде титульний бій. Але вважаю, що першим все ж таки відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Хейні та Камбососом", - сказав Хірн.

Він висловив переконання, що за таких умов австралієць обере бій з американцем, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради), аби остаточно зняти питання, чи можна його вважати повноцінним абсолютним чемпіоном.

"Думаю, рішення Арума піти шляхом WBO нам на руку. Камбосос зараз має простий вибір — бій за абсолют з Хейні або захист проти Ломаченка. Не маю сумніву, що переможець бою Камбосос - Хейні дасть бій Василю. Але бій за абсолютне чемпіонство завжди має бути пріоритетним", - переконаний Хірн.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі за очками та здобув інтерконтинентальний титул WBO.

Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.