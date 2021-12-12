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Ломаченко переміг Коммі у бою за інтерконтинентальний титул WBO

12 грудня, 2021 неділя
06:48
Спорт Василь Ломаченко проти Річарда Коммі (ліворуч)

Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі з Гани та здобув інтерконтинентальний титул WBO

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти неділі, 12 грудня, на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) Василь Ломаченко зустрічався з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі. 

Ломаченко впродовж усього поєдинку володів ініціативою та дозволив Коммі забрати лише кілька раундів. 

У сьомому раунді українець ударом в щелепу відправив ганця у нокдаун, проте суперник відновився та зумів пройти усю дистанцію. 

У підсумку Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. 

Василь Ломаченко отримав інтерконтинентальний пояс Всесвітньої боксерської організації, який дозволить йому стати обов'язковим претендентом на титул WBO в легкій вазі.

Таким чином, українець отримає шанс провести бій проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.  

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Бокс
Василь Ломаченко
Річард Коммі
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