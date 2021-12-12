Ломаченко переміг Коммі у бою за інтерконтинентальний титул WBO
Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі з Гани та здобув інтерконтинентальний титул WBO
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти неділі, 12 грудня, на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) Василь Ломаченко зустрічався з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі.
Ломаченко впродовж усього поєдинку володів ініціативою та дозволив Коммі забрати лише кілька раундів.
У сьомому раунді українець ударом в щелепу відправив ганця у нокдаун, проте суперник відновився та зумів пройти усю дистанцію.
У підсумку Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Василь Ломаченко отримав інтерконтинентальний пояс Всесвітньої боксерської організації, який дозволить йому стати обов'язковим претендентом на титул WBO в легкій вазі.
Таким чином, українець отримає шанс провести бій проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.
- Нагадаємо, 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Пізніше стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе