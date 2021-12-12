Ломаченко переміг Коммі у бою за інтерконтинентальний титул WBO

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти неділі, 12 грудня, на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) Василь Ломаченко зустрічався з колишнім чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі.



Ломаченко впродовж усього поєдинку володів ініціативою та дозволив Коммі забрати лише кілька раундів.

У сьомому раунді українець ударом в щелепу відправив ганця у нокдаун, проте суперник відновився та зумів пройти усю дистанцію.

У підсумку Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.



Василь Ломаченко отримав інтерконтинентальний пояс Всесвітньої боксерської організації, який дозволить йому стати обов'язковим претендентом на титул WBO в легкій вазі.



Таким чином, українець отримає шанс провести бій проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.

Нагадаємо, 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

Пізніше стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.

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