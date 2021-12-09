Ломаченко визначився з пріоритетами після бою з Коммі
Український боксера Василь Ломаченко після поєдинку з Річардом Коммі хоче зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом чи американцем Девіном Хейні
Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє vRINGe.com.
За його словами, Ломаченко прагне битися за титули, тому хоче зустрітися з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососом, або Хейні, який є володарем "регулярного" пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради).
"Я не хотів би зводити Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона, а залишити одного в легкій вазі, а другого в другій напівлегкій. Але якщо варіантів не буде, то чому б і ні? А так наш пріоритет Камбосос — він побив Лопеса, який переміг Лому. А ще пріоритет Хейні, адже він має титул WBC", - сказав Боб Арум, який також є промоутером чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Шакура Стівенсона зі США.
Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- 7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.
- Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні.
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