Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, Ломаченко прагне битися за титули, тому хоче зустрітися з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососом, або Хейні, який є володарем "регулярного" пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Я не хотів би зводити Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона, а залишити одного в легкій вазі, а другого в другій напівлегкій. Але якщо варіантів не буде, то чому б і ні? А так наш пріоритет Камбосос — він побив Лопеса, який переміг Лому. А ще пріоритет Хейні, адже він має титул WBC", - сказав Боб Арум, який також є промоутером чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Шакура Стівенсона зі США.

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

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