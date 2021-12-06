Новий абсолютний чемпіон світу Камбосос, який відібрав у Лопеса пояси Ломаченка, відмовився битись з українцем

Про це повідомляє Fino Boxing.



За словами Камбососа, йому більш цікавий поєдинок проти Джервонти Девіса зі США.



"Я думаю, що бій із Девісом вагоміший, ніж із Ломаченком. Лопес переміг Василя, він також побив Коммі, тому "Танк", а ще Райан Гарсія. У нього багато підписників, тому якщо Гарсія зможе здобути хорошу перемогу, можливо, у січні, і при цьому буде круто виглядати, то він однозначно буде в обоймі", – сказав Джордж Камбосос.

28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійця він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти Василя Ломаченка.

Сам українець 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb