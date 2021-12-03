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Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу, - Ломаченко вперше заговорив після поразки Лопеса від Камбососа в бою за пояси українця

3 грудня, 2021 п'ятниця
12:46
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко розповів, що він в нього є мотивація стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Ломаченка, він вважав Теофімо Лопеса фаворитом у бою проти Джорджа Камбососа.

"Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб’юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю відбоксувати 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я можу говорити про своє майбутнє. Перед поєдинком я давав Камбососу певні шанси, але, звичайно, думав, що Лопес переможе в цьому бою. Але що є, то є. Це боксерське життя", - сказав Василь Ломаченко.

28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійця він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти Василя Ломаченка. 

Сам українець 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
легка вага
Джордж Камбосос
Річард Коммі
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