Лопес знайшов "справжнього" винуватця поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу

Про це заявив сам британський промоутер, повідомляє vRINGe.com.

За словами Хірна, батько та тренер американця Теофімо Лопес-старший, звинувачує його та стрімінговий сервіс DAZN у поразці від Джорджа Камбососа у поєдинку за абсолютне чемпіонство у легкій вазі (до 61,2 кг).

"Я йому співчуваю. Розумію, що він просто шукає "цапа-відбувайла". Він вважає, що програв, бо виступив у шоу іншого, не свого промоутера. Він каже, що це моя провина та DAZN. При тому, що всі визнали, що він програв по справі", - сказав Хірн.

Він додав, що Лопесу слід нарешті прийняти поразку від Камбососа та рухатися далі.

"Проти такої людини аргументи безпорадні. Він досі часом телефонує мені, а іноді пише. Мені подобається Теофімо, мені подобається його батько. Вважаю, що вони дуже класні. Але не можна жити ілюзіями. Необхідно прийняти поразку та рухатися далі", - порадив Хірн.

28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійця він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти Василя Ломаченка.

Сам українець 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, 28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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