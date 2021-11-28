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Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця

28 листопада, 2021 неділя
11:36
Спорт Теофімо Лопес - Джордж Камбосос

Американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Камбосос здобув перемогу над Лопес роздільним рішенням суддів - 115-111, 113-114, 115-112. Вже на початку бою американець побував у нокдауні. А у десятому раунді відповів цим австраліцю.

Для Теофімо Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Джорджа Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка. 

На церемонії зважувавання перед боєм американець виявився важчим ніж австралієць на 500 грамів. Вага Лопеса - 61,2 кг. Камбососа - 60,7 кг.

Перед боєм фаворитом поєдинку був саме Теофімо Лопес. Камбососа називали аутсайдером.

  •  Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком. 
  • 26 листопада відбулась церемонія зважування перед поєдинком американця Теофімо Лопеса проти австралійця Джорджа Камбососа.
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Бокс
Василь Ломаченко
результати
Теофімо Лопес
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