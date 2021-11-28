Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Камбосос здобув перемогу над Лопес роздільним рішенням суддів - 115-111, 113-114, 115-112. Вже на початку бою американець побував у нокдауні. А у десятому раунді відповів цим австраліцю.



Для Теофімо Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Джорджа Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.



На церемонії зважувавання перед боєм американець виявився важчим ніж австралієць на 500 грамів. Вага Лопеса - 61,2 кг. Камбососа - 60,7 кг.



Перед боєм фаворитом поєдинку був саме Теофімо Лопес. Камбососа називали аутсайдером.

Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.

26 листопада відбулась церемонія зважування перед поєдинком американця Теофімо Лопеса проти австралійця Джорджа Камбососа.