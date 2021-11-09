Лопес пояснив, чому категорично відмовляється від другого бою з Ломаченком
Американський боксер Теофімо Лопес не має наміру зустрічатися у реванші з українцем Василем Ломаченком
Про це заявив батько та тренер американського боксера Теофіо Лопес-старший у інтерв'ю Behind The Gloves
За його словами, боксер зі США погодиться зустрітися з українцем знову лише у першій напівлегкій вазі (до 63,5 кг), куди він має намір перейти з легкого дивізіону (до 61,2 кг).
"Ломаченко дав би нам реванш, якби побив нас? Звичайно ж, ні. То навіщо давати йому реванш, якщо у нього немає нічого, що нам потрібно? Якщо він захоче битися з нами у першій напівсередній вазі і у нас там не буде цікавого суперника, то ми б погодилися на це. Мій син не зганятиме кілограми, щоб знову побитися з Ломаченком у легкій вазі", - сказав Лопес.
Він додав, що перед поєдинком проти його сина Ломаченко поводився зухвало і був за це покараний.
"Йому слід було передбачити опцію реваншу. Але її не було, Ломаченко не вніс її в контракт. Він був упевнений, що поб'є нас. Ломаченко навіть сказав: "Коли я поб'ю його сина, я піду і посміюся над ним у кутку", маючи на увазі мене. Але все склалося зовсім інакше", - розповів Лопес.
У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 9 листопада промоутер Едді Хірн заявив про намір організувати бій між американцями Девіном Хейні та Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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