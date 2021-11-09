Ні реваншу, ні чемпіонського бою: Промоутер розкрив план "пограбування" Ломаченка

Про це Хірн заявив у інтерв'ю iFL TV.

За словами британця, який веде справи Хейні, він прагне влаштувати навесні поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Лопеса.

"Я хотів би звести їх навесні. Вони готові підписати контракти. На них чекають непрості бої, я не хочу висловити неповагу до Камбососа, але у Девіна більш серйозний виклик. І обидва можуть програти, якщо не підготуються", - сказав Хірн.

Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Девін Хейні, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради), 4 грудня зустрінеться з американцем Джозефом Діасом.

Ломаченко після поразки від Лопеса безуспішно намагається добитися реваншу. Також українець розраховував на бій проти Хейні, адже займає перше місце у рейтингу WBC і може отримати статус обов'язкового претендента на титул.

Сам Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

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