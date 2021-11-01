Офіційно: Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка, відома дата і місце проведення
Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі
Про це повідомляє офіційний Instagram Top Rank.
Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.
У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді
Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року він програв американцю нокаутому. У лютому цього року Коммі достроково переміг Джексона Марінеса - це його останній бій.
- 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
- Нагадаємо, 26 жовтня колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Василю Ломаченку залишилося провести перед завершенням кар'єри лише два-чотири боя.
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