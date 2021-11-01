Офіційно: Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка, відома дата і місце проведення

Про це повідомляє офіційний Instagram Top Rank.



Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.

У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді



Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року він програв американцю нокаутому. У лютому цього року Коммі достроково переміг Джексона Марінеса - це його останній бій.