Український ексчемпіон світу заявив, що Ломаченко близький до завершення кар'єри

Про це він заявив у інтерв'ю ESNews в YouTube.

За словами Олександра Гвоздика, реванш з американцем Теофімо Лопесом може стати для Василя Ломаченка чи не останнім великим боєм у кар'єрі, яка наближається до завершення.

"Теофімо на своєму піку, а Ломаченко старіє. Я не думаю, що у Василя залишилося багато боїв, можливо, два-чотири. Він битиметься ще кілька років", - сказав Гвоздик.

Водночас він вважає, що Лопес у ймовірному реванші з Ломаченком може не впоратися з психологічним тиском, адже він став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) у 23 роки.

"Коли тобі в такому віці на плечі звалюється велика слава важко витримати цей вантаж. Цікаво буде подивитися бій Лопеса проти Джорджа Камбососа, а потім ми з'ясуємо, як він може виступити в реванші з Ломаченком", - сказав Гвоздик, який є колишнім чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

33-річний Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

27 листопада Теофімо Лопес має провести перший захист титулів, які він відібрав в українця в жовтні 2020 року, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.



Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb