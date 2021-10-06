Ломаченко домовився з ексчемпіоном світу про дату та місце бою
Український боксер Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі з Гани
Про це повідомляє ESPN.
Ломаченко та Коммі домовилися, що зустрінуться 11 грудня у Нью-Йорку (США) на арені Madison Square Garden. Боксери вже узгодили ключові пункти контракту, їм залишилося поставити під угодою підписи.
У 2019 році у Річарда Коммі звання чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг) відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- 5 жовтня стало відомо, що промоутерська компанія Top Rank може змусити американця Теофімо Лопеса провести другий бій проти українця Василя Ломаченка.
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