Лопеса можуть примусити провести реванш з Ломаченком

Про це американський тренер Роберт Гарсія заявив у інтерв'ю EsNews.

За словами американця, після того, як у Теофімо Лопеса зірвався бій з австралійцем Джорджем Камбососом, його промоутер Боб Арум може примусити американця вдруге зустрітися з українцем Василем Ломаченком, справами якого він також займається.

"Я не знаю, що робитиме Теофімо. У нього є контракт з Top Rank. Лопесу потрібно повернутися до того, що пропонувала йому компанія. Теофімо не хоче давати реванш Ломаченку, але, можливо, тепер його змусять це зробити. Вся справа в грошах. Лопес хоче заробити великий гонорар. Я думаю, що лише реванш з Ломаченком може принести йому ту суму, про яку він просить", - сказав Гарсія.

Він додав, що хоча симпатизує Лопесу, вважає, що у реванші переможе Ломаченко.

"Мені подобається Теофімо, мені подобається його батько, вони класні люди. Але я вважаю, що Ломаченко переможе Лопеса в реванші", - заявив Гарсія.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Камбосос відмовився виходити на ринг у разі перенесення бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань. Лопес також погрожував судовим позовом. У підсумку компанія відмовилася від організації бою.



28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня.

29 вересня Джордж Камбосос відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі через зміну дати поєдинку.

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