Скандал навколо бою за відібрані в Ломаченка титули отримав несподіване продовження

Про це повідомляє BoxingScene.

Камбосос, слідом за американцем, відмовився виходити на ринг у разі переносу бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF (Міжнародної боксерської федерації) протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань.

Адвокат австралійського боксера Грег Сміт заявив, що Triller порушив умови угоди та збрехав IBF, що Камбосос згоден перенести бій.

"Камбососу не залишається іншого вибору, як заявити в IBF, що компанія Triller не виконала умови контракту. На компанію Triller повинна бути накладена заборона на участь будь-яких промоутерських торгах", - заявив Сміт.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF.

Раніше стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчами з американського футболу, які також відбудуться 4 жовтня.

Теофімо Лопес категорично з цим не погодився та заявив, що позиватиметься з організаторами поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.