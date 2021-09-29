Скандал навколо бою за відібрані в Ломаченка титули отримав несподіване продовження
Австралійський боксер Джордж Камбосос також відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі через зміну дати поєдинку
Про це повідомляє BoxingScene.
Камбосос, слідом за американцем, відмовився виходити на ринг у разі переносу бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF (Міжнародної боксерської федерації) протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань.
Адвокат австралійського боксера Грег Сміт заявив, що Triller порушив умови угоди та збрехав IBF, що Камбосос згоден перенести бій.
"Камбососу не залишається іншого вибору, як заявити в IBF, що компанія Triller не виконала умови контракту. На компанію Triller повинна бути накладена заборона на участь будь-яких промоутерських торгах", - заявив Сміт.
Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF.
Раніше стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчами з американського футболу, які також відбудуться 4 жовтня.
Теофімо Лопес категорично з цим не погодився та заявив, що позиватиметься з організаторами поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.
- 28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.84Продаж 31.23
- Актуальне
- Важливе