У Лопеса зірвався захист титулів, які він відібрав у Ломаченка

Про це повідомляє BoxingScene.

За повідомленням арени Madison Square Garden у Нью-Йорку (США), де мали зустрітися Лопес та Камбосос, бій 4 жовтня скасовано.

"Доводимо до вашого відома, що поєдинок Лопеса проти Камбососа, запланований на 4 жовтня 2021 року в театрі Hulu на MSG, скасовано. Гроші за квитки буде повернено", - йдеться у заяві.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня.

Теофімо Лопес категорично з цим не погодився та заявив, що позиватиметься з організаторами поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.