IBF задовольнила ультиматум Лопеса перед боєм за титули, які він відібрав у Ломаченка

Про це повідомляє BoxingScene.

IBF не дозволила стрімінговому сервісу Triller перенести бій Лопеса проти Камбососа з 4 на 16 жовтня. Таким чином, федерація відреагувала на погрози американського чемпіона відмовитися від проведення поєдинку та судитися з його організаторами.

"Ми не очікуємо жодних додаткових відстрочок, бій відбудеться 4 жовтня 2021 року відповідно до контрактів", - заявила адвокат IBF Лінда Торрес в офіційному листі, який отримали обидва боксери та Triller.

Бажання стрімінгового сервісу змінити дату бою було викликане прагненням уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.

Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 21 вересня Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з Джорджем Камбососом, якщо їхній поєдинок вкотре перенесуть.

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