IBF задовольнила ультиматум Лопеса перед боєм за титули, які він відібрав у Ломаченка
Міжнародна боксерська федерація заявила, що не переноситиме поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між американцем Теофімо Лопесом та австралійцем Джорджем Камбососом
Про це повідомляє BoxingScene.
IBF не дозволила стрімінговому сервісу Triller перенести бій Лопеса проти Камбососа з 4 на 16 жовтня. Таким чином, федерація відреагувала на погрози американського чемпіона відмовитися від проведення поєдинку та судитися з його організаторами.
"Ми не очікуємо жодних додаткових відстрочок, бій відбудеться 4 жовтня 2021 року відповідно до контрактів", - заявила адвокат IBF Лінда Торрес в офіційному листі, який отримали обидва боксери та Triller.
Бажання стрімінгового сервісу змінити дату бою було викликане прагненням уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.
Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.
Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).
-
Нагадаємо, 21 вересня Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з Джорджем Камбососом, якщо їхній поєдинок вкотре перенесуть.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.55
Купівля 26.55Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.05Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе