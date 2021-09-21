Лопес погрожує зірвати захист титулів, які відібрав у Ломаченка

Про це повідомляє vRINGe.com.

Бос стрімінгового сервісу Triller, який транслюватиме бій, Райан Кавана вирішив вкотре змінити дату бою між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом. Поєдинок мав відбутися 4 жовтня у Madison Square Garden в Нью-Йорку (США), а тепер його планують провести 16 жовтня на іншій арені міста - Barclays Сenter. За словами Кавани, IBF (Міжнародна боксерська федерація) вже дозволила перенести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.

Між тим, Лопес виступив категорично проти перенесення поєдинку з Камбососом, який мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався. Таким чином, проведення бою, в якому американець захищатиме титули, які відібрав у Василя Ломаченка, взагалі опинилося під загрозою зриву.

У жовтні 2020 року українець програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF та позбувся звання чемпіона світу.