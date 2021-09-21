Лопес погрожує зірвати захист титулів, які відібрав у Ломаченка
Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що не битиметься з австралійцем Джорджем Камбососом, якщо їхній поєдинок вкотре перенесуть
Про це повідомляє vRINGe.com.
Бос стрімінгового сервісу Triller, який транслюватиме бій, Райан Кавана вирішив вкотре змінити дату бою між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом. Поєдинок мав відбутися 4 жовтня у Madison Square Garden в Нью-Йорку (США), а тепер його планують провести 16 жовтня на іншій арені міста - Barclays Сenter. За словами Кавани, IBF (Міжнародна боксерська федерація) вже дозволила перенести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між "Оклендом" та "Сан-Дієго", який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.
Між тим, Лопес виступив категорично проти перенесення поєдинку з Камбососом, який мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався. Таким чином, проведення бою, в якому американець захищатиме титули, які відібрав у Василя Ломаченка, взагалі опинилося під загрозою зриву.
У жовтні 2020 року українець програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF та позбувся звання чемпіона світу.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій 11 грудня проти ганця Річарда Коммі.
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