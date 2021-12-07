Зірковий американець хоче перехопити у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу
Американський боксер Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джорджем Камбососом
Про це повідомляє WorldBoxingNews.
Всесвітня боксерська асоціація ухвалила рішення залишити по одному чемпіону в кожному дивізіоні, адже зараз в кожній категорії WBA є по два пояси - "звичайний" та "регулярний".
Джервонта Девіс є "регулярним" чемпіоном WBA в легкій (до 61,2 кг) та напівсередній вазі (до 63,5 кг). Таким чином, американець отримає нагоду обирати, з ким з абсолютних чемпіонів битися - австралійцем Джорджем Камбососом (до 61,2 кг) чи британцем Джошем Тейлором (до 63,5 кг).
На бій з австралійцем також претендує колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко, який сперечається за це право з володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Девіном Хейні зі США.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
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