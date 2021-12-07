Промоутер розповів, хто буде наступним суперником Ломаченка
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, він хоче у першій половині 2022 року влаштувати Ломаченку поєдинок зі Стівенсоном, який може відбутися як у легкій (до 61,2 кг), так і в напівлегкій вазі (до 59 кг), де раніше виступав українець.
"Лома проти Шакура - це саме той бій, який я хотів би зробити наступним. Думаю, це великий бій. Його можна провести у легкій вазі або у другій напівлегкій. Такому бою не потрібні титули на кону - він може відбутися навіть у договірній вазі. Лома проти Шакура – це не просто бій, це PPV-бій", - сказав Арум, маючи на увазі, що поєдинок можна буде транслювати по системі платних трансляцій - Pay-per-view.
Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій та легкій.
24-річний Шакур Стівенсон виграв на професійному ринзі усі 17 боїв. Він є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі, срібним призером Олімпіади-2016 у категорії до 56 кг.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
- Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе