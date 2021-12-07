Промоутер розповів, хто буде наступним суперником Ломаченка

Про це повідомляє vRINGe.com.

За його словами, він хоче у першій половині 2022 року влаштувати Ломаченку поєдинок зі Стівенсоном, який може відбутися як у легкій (до 61,2 кг), так і в напівлегкій вазі (до 59 кг), де раніше виступав українець.

"Лома проти Шакура - це саме той бій, який я хотів би зробити наступним. Думаю, це великий бій. Його можна провести у легкій вазі або у другій напівлегкій. Такому бою не потрібні титули на кону - він може відбутися навіть у договірній вазі. Лома проти Шакура – це не просто бій, це PPV-бій", - сказав Арум, маючи на увазі, що поєдинок можна буде транслювати по системі платних трансляцій - Pay-per-view.

Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій та легкій.

24-річний Шакур Стівенсон виграв на професійному ринзі усі 17 боїв. Він є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі, срібним призером Олімпіади-2016 у категорії до 56 кг.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.