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Головна Спорт Американський чемпіон відмовився від титулу, аби "перейти дорогу" Ломаченку

Американський чемпіон відмовився від титулу, аби "перейти дорогу" Ломаченку

8 грудня, 2021 середа
12:25
Спорт Джервонта Девіс (праворуч) та Ісаак Круз

Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні, де виступає українець Василь Ломаченко

Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація у twitter. 

Джервонта Девіс, вирішив відмовитись від титулу "регулярного" чемпіона WBA у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та зосередитися на виступах у легкому дивізіоні (до 61,2 кг), де він володіє аналогічним поясом. 

На такий крок американець пішов, після того, як WBA вирішила залишити по одному поясу в кожній категорії, де зараз є по два чемпіони  - "звичайний" та "регулярний". 

Очікується, що Всесвітня боксерська асоціація найближчим часом примусить абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа з Австралії провести обов'язковий захист титулу WBA у поєдинку з Джервонтою Девісом.    

На бій з австралійцем також претендує колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко, який сперечається за це право з володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Девіном Хейні зі США.   

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
 

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Бокс
Василь Ломаченко
Девін Хейні
WBA
Джервонта Девіс
Джордж Камбосос
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