Американський чемпіон відмовився від титулу, аби "перейти дорогу" Ломаченку

Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація у twitter.

Джервонта Девіс, вирішив відмовитись від титулу "регулярного" чемпіона WBA у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та зосередитися на виступах у легкому дивізіоні (до 61,2 кг), де він володіє аналогічним поясом.

На такий крок американець пішов, після того, як WBA вирішила залишити по одному поясу в кожній категорії, де зараз є по два чемпіони - "звичайний" та "регулярний".

Очікується, що Всесвітня боксерська асоціація найближчим часом примусить абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа з Австралії провести обов'язковий захист титулу WBA у поєдинку з Джервонтою Девісом.

На бій з австралійцем також претендує колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко, який сперечається за це право з володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Девіном Хейні зі США.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.



Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.

7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

7 грудня стало відомо, що американець Джервонта Девіс може отримати право на поєдинок з Джорджем Камбососом.

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