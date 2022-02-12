Абсолютний чемпіон світу відкинув пропозицію про бій від конкурента Ломаченка

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал.

Він процитував заяву промоутера абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Лу Ді Белли, який назвав пропозицію американця образливою.

"Єдину пропозицію від Едді я отримав минулої п'ятниці. Це була зустрічна пропозиція після його усної, яку він зробив місяць тому, коли я запропонував йому угоду. Я одразу ж її відхилив, бо вона була образливою. Вона виявилася настільки недоречною, що не було чого обговорювати. Едді повторив зустрічну пропозицію письмово, але я відповів йому в листі, що вона не варта обговорення, побажавши їм з Девіном всього найкращого" – сказав Ді Белла.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Василь Ломаченко - колишнім володарем титулів WBC, WBO та WBA. Українець сперечається з американцем за право провести наступний бій проти Камбососа.



Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.

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