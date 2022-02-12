Абсолютний чемпіон світу відкинув пропозицію про бій від конкурента Ломаченка
Австралійський боксер Джордж Камбосос відхилив пропозицію про поєдинок від американця Девіна Хейні
Про це повідомив інсайдер Ден Рафал.
Він процитував заяву промоутера абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Лу Ді Белли, який назвав пропозицію американця образливою.
"Єдину пропозицію від Едді я отримав минулої п'ятниці. Це була зустрічна пропозиція після його усної, яку він зробив місяць тому, коли я запропонував йому угоду. Я одразу ж її відхилив, бо вона була образливою. Вона виявилася настільки недоречною, що не було чого обговорювати. Едді повторив зустрічну пропозицію письмово, але я відповів йому в листі, що вона не варта обговорення, побажавши їм з Девіном всього найкращого" – сказав Ді Белла.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Василь Ломаченко - колишнім володарем титулів WBC, WBO та WBA. Українець сперечається з американцем за право провести наступний бій проти Камбососа.
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Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
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