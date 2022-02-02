На цьому крапка: Абсолютний чемпіон в категорії Ломаченка розповів, з ким планує провести наступний бій

Слова австралійця цитує журналіст Майкл Бенсон у twitter.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) запевнив, що обирає наступного суперника з двох боксерів.

"У наступному бою я поб'юся або з Девіном Хейні, або з Василем Ломаченком в Австралії. На цьому крапка. Це з перших вуст", – написав Бенсон.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.

Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі, а зараз володіє інтерконтинентальним титулом WBO.



Нагадаємо, 19 січня промоутер Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.

26 січня британський промоутер Едді Хірн повідомив, що працює над організацією бою Девіна Хейні проти Джорджа Камбососа.

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