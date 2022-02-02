На цьому крапка: Абсолютний чемпіон в категорії Ломаченка розповів, з ким планує провести наступний бій
Австралійський боксер Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти українця Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні
Слова австралійця цитує журналіст Майкл Бенсон у twitter.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) запевнив, що обирає наступного суперника з двох боксерів.
"У наступному бою я поб'юся або з Девіном Хейні, або з Василем Ломаченком в Австралії. На цьому крапка. Це з перших вуст", – написав Бенсон.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.
Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі, а зараз володіє інтерконтинентальним титулом WBO.
- Нагадаємо, 19 січня промоутер Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.
- 26 січня британський промоутер Едді Хірн повідомив, що працює над організацією бою Девіна Хейні проти Джорджа Камбососа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.24
Купівля 28.24Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе