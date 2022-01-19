Промоутер пояснив, чому абсолютний чемпіон світу має битися з Ломаченком, а не Хейні

Про це повідомляє FightHype.com.

За його словами, Ломаченка добре знають в усьому світі, тому Камбососу в суперники по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) слід обирати саме українця, а не володаря "звиайного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Девіна Хейні зі США.

"Правду кажучи, в Австралії ніхто не знає Девіна Хейні. Його поєдинки там взагалі ніде не показували. Усі, хто стежить за боксом у всьому світі, включаючи Австралію, знають Ломаченка. Так що бій Камбососа з Ломаченком в Австралії буде набагато більшим, ніж з Хейні", – переконаний Арум.

Він додав, що переговори про бій українця та австралійця просуваються успішно.

"Ми спілкуємося з Лу Дібеллою та Пітером Каном. Ми налаштовані оптимістично, тому що у нас справді гарні зв'язки в Австралії. Коронавірус стоїть на нашому шляху, але я думаю, що все буде гаразд. ESPN готовий взяти на себе відповідальність, щоб провести цей бій", - запевнив Арум.

Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).