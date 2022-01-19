Промоутер пояснив, чому абсолютний чемпіон світу має битися з Ломаченком, а не Хейні
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники українця, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає
Про це повідомляє FightHype.com.
За його словами, Ломаченка добре знають в усьому світі, тому Камбососу в суперники по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) слід обирати саме українця, а не володаря "звиайного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Девіна Хейні зі США.
"Правду кажучи, в Австралії ніхто не знає Девіна Хейні. Його поєдинки там взагалі ніде не показували. Усі, хто стежить за боксом у всьому світі, включаючи Австралію, знають Ломаченка. Так що бій Камбососа з Ломаченком в Австралії буде набагато більшим, ніж з Хейні", – переконаний Арум.
Він додав, що переговори про бій українця та австралійця просуваються успішно.
"Ми спілкуємося з Лу Дібеллою та Пітером Каном. Ми налаштовані оптимістично, тому що у нас справді гарні зв'язки в Австралії. Коронавірус стоїть на нашому шляху, але я думаю, що все буде гаразд. ESPN готовий взяти на себе відповідальність, щоб провести цей бій", - запевнив Арум.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Василь Ломаченко веде переговори про поєдинок з Джорджем Камбососом.
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