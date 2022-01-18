Промоутер Ломаченка заявив, що домовляється про бій з абсолютним чемпіоном світу
Український боксер Василь Ломаченко веде переговори про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом
Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє BoxingScene.
За його словами, пріоритетним для Ломаченка є бій проти володаря чотирьох титулів у легкій вазі (до 61,2 кг) з Австралії.
"Ми ведемо переговори з представниками Камбососа про поєдинок з Ломаченком в Австралії. Це був би сильний бій для Австралії. Нам потрібно розв'язати проблему з COVID-19, але, я думаю, у нас все вийде. Поєдинок Ломаченко - Камбосос в Австралії - мій перший вибір для Ломи. І сам Лома добре готовий до цього", - запевнив Арум.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 11 січня Джордж Камбосос назвав Василя Ломаченка одним із найбільш ймовірних суперників.
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