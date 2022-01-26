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Найвпливовіший промоутер світу завдав удару по чемпіонських амбіціях Ломаченка

26 січня, 2022 середа
10:22
Спорт Василь Ломаченко

Британский промоутер Едді Хірн заявив, що працює над організацією бою американця Девіна Хейні проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа

Про це повідомляє Boxing247

За словами Едді Хірна, який веде справи боксера зі США, він уклав угоду з промоутером австралійця Лу Ді Беллою, яка допоможе організувати бій Девіна Хейні з володарем чотирьох титулів у легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджем Камбсосом.   

"Ми уклали з Лу Ді Беллою угоду, яка наблизить нас до організації поєдинку між Хейні та Камбососом. Камбосос хоче бою, Хейні хоче бою. Думаю, це єдиний двобій, який має сенс для обох хлопців. Ми виклали команді Джорджа свої думки щодо того, як усе може бути організовано, і ми думаємо, що це спрацює. Цей поєдинок принесе багато грошей", - розповів Хірн. 

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном. 

З американцем за право побитися з Джорджем Камбососом сперечається колишній лідер легкого дивізіону - українець Василь Ломаченко. 

Едді Хірна зараз вважають найвпливовішим промоутером світу. Його промоутерська компанія співпрацює з такими зірковими боксерами, як британець Ентоні Джошуа та мексиканець Сауль Альварес. 

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Бокс
Василь Ломаченко
Едді Хірн
Девін Хейні
Джордж Камбосос
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