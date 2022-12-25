Абсолютний чемпіон світу зневажливо висловився про Ломаченка

Про це повідомляє Boxing247.

За словами абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні, він, на відміну від свого промоутера Боба Арума, не вважає свого наступного суперника Василя Ломаченка видатним боксером.

"Це для Арума Ломаченка великий майстер. Але не для мене. Вважаю, що він – звичайна людина. Такий самий боєць, як і я. І я доведу, що він не великий майстер", - пообіцяв Хейні.

Водночас він запевнив, що не збирається недооцінювати опонента, попри розмови, що Ломаченко замалий для легкого дивізіону.

"Він справді менший, ніж я собі уявляв. Але про нього і раніше говорили, що він не справжній легковаговик. Припускаю, що так воно і є. Але треба пам'ятати, що в цій вазі він виступає вже давно, тому повністю адаптувався до дивізіону, ставав тут чемпіоном. Тому я не слухаю всі ці розмови про те, що він дрібний та це не його вага", - розповів Хейні.

Василь Ломаченко розпочинав професійну кар'єру у напівлегкій вазі (до 57,2 кг), а потім також ставав чемпіоном у другій напівлегкій (до 59 кг) та легкій категоріях.

21 грудня Боб Арум заявив, що Девін Хейні проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb