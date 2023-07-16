Її донька Катерина привітала мати із днем народження на фейсбуці.

Вона опублікувала фотографію Роговцевої з 2014 року. Тоді, за словами Катерини, Адине обличчя змогли вихопити перед першим їхнім спільним виїздом на схід.

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"Гіркота. Я мрію побачити, як зійде гіркота з маминого погляду. Я мрію побачити щастя в її очах. Перемоги, мамо! Нехай зітреться біль з обличчя! Нехай всі живі та цілі вдома! Люблю! З днем народження! Многая літа!" - написала Катерина.

Також до привітань долучився український письменник і громадський діяч Сергій Жадан.

"Сьогодні день народження великої Ади Роговцевої. Люблю й безмежно шаную. Многая літа!" - написав він.

Що відомо про Аду Роговцеву

Ада Роговцева - українська народна артистка театру і кіно, герой України. Вона народилася 16 липня 1937 року в містечку Глухів на Сумщині. Після Другої світової війни, на яку припало її дитинство, закінчила школу, а після вступила до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, де познайомилася зі своїм чоловіком Костянтином Степанковим. Із ним вона народила двох дітей - сина Костянтина та доньку Катерину.

Ада Роговцева упродовж 35 років грала на сцені Київського національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. Після нього грала в Київському академічному театру драми і комедії на Лівому березі. Гастролювала з концертними програмами.

Її найвідомішими ролями в кіно є Марія Ткачова у фільмі "Салют, Маріє!", Наталія Башкирцева у "Приборканні вогню" та Анна Кафтанова у "Вічному поклику". Загалом акторка зіграла понад 100 ролей і кіно та отримала за свою творчість понад 20 нагород і відзнак.

Від початку російської агресії у 2014 році Роговцева припинила їздити з виставами до Росії. На неї там завели кримінальну справу. Вона також активно допомагала бійцям АТО, виступала перед ними із концертами та організовувала збори коштів на шпиталь для українських військових.

Після ув'язнення Росією кінорежисера, сценариста та письменника Олега Сенцова записала відеозвернення. У ньому вона закликала до допомоги у його звільненні.

26 лютого 2022 року Роговцева виступила проти імовірного компромісу з країною-агресором. Вона зазначила, що ніяких переговорів із нею бути не може, а може бути лише капітуляція росіян і звільнення всіх українських окупованих територій.

А вже 3 квітня жінка заявила, що росіянам ніхто не пробачить звірства, скоєні ними в Київській області та інших регіонах України. Вона наголосила, що Росія лишає за собою смерть і забирає награбоване майно українців.