Adidas призупиняє роботу магазинів у Росії
Тимчасово будуть закриті магазини по цілій країні та онлайн-продажі у РФ
Про це відомий спортивний бренд повідомив у LinkedІn, інформує Еспресо.TV
"Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо платити нашим працівникам", - йдеться у повідомленні компанії.
Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вже десятки відомих брендів та виробників різних товарів заявили про призупинення діяльності в Росії.
- Нагадаємо, Transparency International Ukraine назвала п'ять світових гігантів, що досі працюють з Росією.
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