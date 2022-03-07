Adidas призупиняє роботу магазинів у Росії

Про це відомий спортивний бренд повідомив у LinkedІn, інформує Еспресо.TV

"Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо платити нашим працівникам", - йдеться у повідомленні компанії.



Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вже десятки відомих брендів та виробників різних товарів заявили про призупинення діяльності в Росії.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine назвала п'ять світових гігантів, що досі працюють з Росією.

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