Transparency International Ukraine назвала 5 світових гігантів, що досі працюють з Росією
Правозахисники закликають бойкотувати товари цих компаній і вимагати від їхнього менеджменту піти з країни-агресора
Про це повідомляють на офіційній сторінці Transparency International Ukraine у Facebook, - інформує Еспресо.TV.
"Своїми податками у РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.
Йдеться про Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.
Transparency International Ukraine закликає українців заходити на їхні офіційні сторінки й писати у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну.
"Поки хтось у РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!", - зазначили правозахисники.
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