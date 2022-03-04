Transparency International Ukraine назвала 5 світових гігантів, що досі працюють з Росією

Про це повідомляють на офіційній сторінці Transparency International Ukraine у Facebook, - інформує Еспресо.TV.



"Своїми податками у РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.

Йдеться про Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.



Transparency International Ukraine закликає українців заходити на їхні офіційні сторінки й писати у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну.



"Поки хтось у РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!", - зазначили правозахисники.



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