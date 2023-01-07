Adidas заборонив збірній Росії з футболу грати у своїй екіпіровці
Німецька компанія Adidas заборонила збірній Росії з футболу грати у своїй екіпіровці через агресію РФ проти України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами президента російського футбольного союзу Олександра Дюкова, у 2023 році збірна країни-агресора буде вимушена шукати нового технічного спонсора.
"Можна сказати впевнено, що у 2023 році ми не матимемо форми Adidas. Коли буде новий партнер? У першому кварталі. Зараз проводимо переговори", - розповів Дюков.
РФС співпрацював з Adidas з 2008 року. Дія останньої угоди з німецьким виробником була розрахована до 2026 року, проте 1 березня 2022 Adidas розірвав контракт з РФС через початок повномасштабної війни РФ проти України.
Співпрацю з футбольними клубами з Росії у 2022 році також припинив бренд Nike, який повністю залишив російський ринок.
Збірну Росії та тамтешні клуби у березні 2022 року відсторонили від міжнародних змагань. З того часу команда РФ провела лише два товариські матчі проти Киргизії (2:1) та Таджикистану (0:0).
- 7 березня 2022 року Adidas оголосив, що призупиняє роботу своїх фірмових магазинів у Росії.
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