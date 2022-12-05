Адміністрація США працює з конгресом над поправками, які дозволять визнати РФ державою - спонсором тероризму - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена працює із конгресом над поправками, які дозволять уникнути непередбачуваних наслідків визнання Росії державою - спонсором тероризму
Про це Блінкен заявив у інтерв'ю CNN, повідомляє держдеп США.
На запитання, чому США навіть після масованих атак на українську критичну інфраструктуру не визнали Росію державою - спонсором тероризму, держсекретар США зазначив, що для цього необхідні зміни законодавства, які дозволять уникнути непередбачуваних наслідків від такого кроку.
"Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб у разі потреби посилити тиск. Ми зараз працюємо з конгресом над законодавством, яке допоможе нам подолати деякі проблеми, пов’язані з використанням позначення "держава - спонсор тероризму", яке має деякі непередбачені наслідки", - сказав Блінкен.
Він наголосив, що зараз Росія намагається використати проти України зиму, як зброю.
"Це спроба зробити зиму зброєю – вимкнути світло, вимкнути опалення, занурити українців у темряву та холод саме тоді, коли вони прямують у зимові місяці. Це справді варварство. Ми дуже рішуче підтримуємо Україну, переконуючись у тому, що вони отримають необхідну протиракетну оборону, працюємо над тим, щоб відновити різні частини їхньої енергетичної інфраструктури, які їм потрібні, оскільки Путін намагається її знищити", - зазначив Блінкен.
- 9 жовтня до конгресу США внесли законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму та визначення її дій на території України як геноциду.
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