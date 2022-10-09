У Конгрес США внесли законопроєкти про статус РФ як держави-спонсора тероризму та визнання її дій в Україні геноцидом
У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США внесли законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму та визначення її дій на території України як геноциду
Про це повідомляє старший радник Конгресу США Пол Массаро у своєму twitter.
Він пише, що у Конгрес внесли одразу два таких законопроєкти: від сенатора Ліндсі Грема та конгресмена Теда Ліу. Законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом вніс конгресмен Стів Коен.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ще 21 липня закликала держдепартамент визнати Росію країною-спонсором тероризму.
- Раніше група високопоставлених сенаторів США представила у Верхній палаті проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні, які вона чинить у неспровокованій війні, геноцидом українського народу.
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