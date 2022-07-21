У Сенат США внесли проєкт резолюції про визнання дій РФ в Україні геноцидом

Текст документа розміщений на офіційному сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США, передає "Укрінформ".

"Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом", - заявив один з авторів резолюції республіканець Джим Ріш.

У цьому зв’язку він нагадав про злочини, які російські військові вчинили в Ірпені, Гостомелі й інших українських містах. "Міжнародна спільнота документує численні зловживання Росії, які є воєнними злочинами по всій Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке", - зауважив сенатор.

Впливовий законодавець від Демократичної партії, голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін зі свого боку також підкреслив, що вчинки Росії щодо Україні є нічим іншим, як геноцидом, і це не обмежується війною.

"Росія намагається знищити не лише людей й будівлі в Україні, а й українську мову, українську історію й українську культуру. Це геноцид. Світ повинен визнати цей факт, а винні повинні понести відповідальність", - підкреслив Кардін.

Резолюція, зокрема, засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим злочинам. Крім того, документ висловлює підтримку трибуналам та міжнародним кримінальним розслідуванням для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Ініціаторами резолюції виступили сенатори Джим Ріш, Бен Кардін, Річард Блюменталь, Роджер Вікер, Джинн Шахін, Роб Портман, Ліндсі Грем.

Також спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держдепартамент визнати Росію країною-спонсором тероризму, в іншому випадку конгрес може зробити це самостійно.

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